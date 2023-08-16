MHP İzmir’de 10 ilçedeki kongrelerini tamamladı

MHP İzmir İl Başkanlığı, 10 ilçede kongrelerini tamamladı. İl Başkanlığı'nın hazırladığı kongre takvimine göre geçtiğimiz cumartesi ve pazar günü Karaburun, Balçova, Foça, Dikili, Kınık, Güzelbahçe, Urla, Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçe kongreleri tamamlandı. Genel merkezin talimatları istikametinde her ilçede çalışma başlattıklarının altını çizen MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Son iki günde gerçekleştirdiğimiz ilçe kongreleri göstermiştir ki, hemşerilerimizin partimize desteği, güven ve inancı her geçen gün artıyor. İnanıyorum ki İzmir bu defa MHP diyecek ve partimize teveccühünü arttıracaktır. İnsanımızda bulduğumuz karşılık ve destek en büyük güç kaynağımız olacaktır" diye konuştu.