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ABD'deki çocukları İzmirli iş insanının milyarlık mirasına ortak olacak

İzmir'de ölen iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li kardeşlerin, yapılan DNA testi sonucunda Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi. DNA testi sonucunda yüzde 99,9 oranında uyum tespit edildi. Jackson kardeşler, bu sonuçla vasiyetin iptali için mahkemeye dava açtı.

AA
ABD’deki çocukları İzmirli iş insanının milyarlık mirasına ortak olacak

İzmir'de geçen yıl hayatını kaybeden iş insanı Kasım Pırlant hakkında "babalığın hükmen tayini" davası açan ABD'li Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşlerin, DNA testi sonucu Pırlant'ın çocukları olduğu belirlendi.

ABD'li kardeşlerin başvurusu sonrası İzmir 13. Aile Mahkemesinde görülen "babalık hükmen tayini" davası kapsamında baba ve davacılardan alınan DNA örnekleri, İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığında incelendi.

Test sonucu Jackson kardeşlerin Pırlant ile yüzde 99,9 DNA uyumunun bulunduğu belirlendi.

Jackson kardeşler, raporun kendilerine ulaşmasıyla birlikte avukatları aracılığıyla geçen yıl vefat eden Kasım Pırlant'ın vasiyetinin iptali için 2. Asliye Hukuk Mahkemesine dava açtı.

OLAY

Uzun yıllar ABD'de yaşayan ve emlak sektöründeki yatırımlarını İzmir'de alışveriş merkezleri ve otel yatırımlarıyla sürdüren Pırlant, geçen yıl kalp krizi sonucu vefat etmişti.

ABD'de yaşayan Henry Kevin Jackson ve Candice Jackson kardeşler, Kasım Pırlant'ın babaları olduğu iddiasıyla "babalığın hükmen tayini" için 2018'de dava açmış, bu süreçte İzmir'e gelerek Kasım Pırlant ile de görüşmüşlerdi.

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