Film gibi hayat başladığı yerde bitti

Uzun yıllar ABD'de yaşayan İzmirli emlak kralı Kasım Pırlant, tedavi gördüğü diyaliz merkezinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti. Eğitim ve iş için ayrıldığı İzmir'e yıllar sonra milyarder bir işadamı olarak dönen ve kriz döneminde bile yaptığı milyarlık AVM yatırımlarla adından söz ettiren ünlü işadamı Kasım Pırlant'ın film gibi yaşam öyküsü çok sevdiği memleketinde son buldu.

İŞLERİ ŞİKAGO'DA BÜYÜDÜ

En son ABD'den gelen iki çocuğunun aleyhine açtığı babalık davası ile gündeme gelen ünlü işadamı, tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Diyaliz Merkezi'nde fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 55 yaşındaki Pırlant, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ünlü işadamının Ege Üniversitesi morguna kaldırılan cenazesinin halen davalık olduğu çocukları tarafından Amerika'ya götürülebileceği öğrenildi. Pırlant'ın çocukları olduklarını iddia eden Henry Kevin ve Candice Jackson kardeşlerin açtığı babalık davası hala sürüyordu.

İş insanı Kasım Pırlant, 1973'te, doğup büyüdüğü İzmir'den eğitim için ABD'ye gitti. Okurken bir yandan da iş hayatına atılan Pırlant, 1978'de emlak kulvarına girme kararı aldı. Kısa sürede kendi şirketini kurdu. 1976'da Şikago'da bir iş merkezi satın aldı. Sonra bunu diğerleri izledi. 1985'te ise sayıları dokuza ulaşacak alışveriş merkezleri için ilk adımı attı.

İZMİR'DE DEV YATIRIMLAR

Varlık barışı kapsamında 6.4 milyar liralık beyanda bulunan meçhul Türk'ün İzmirli olduğu iddiası İzmir'de 2005 yılının en çok konuşulan konusuydu. Çünkü Amerikalı emlak kralı İstanbul'dan ısrarlı teklifler gelmesine rağmen İzmir'i seçmişti. Pırlant, EGS Park Mavişehir'i satın aldı. Adını Ege Park olarak değiştirdiği alışveriş merkezinde 1000 kişiye iş imkanı yarattı. Pırlant bununla yetinmedi. Kriz ortamında, yaklaşık iki sene önce İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden Balçova'da inşaat halindeki 23 katlı binayı satın aldı. Toplam 100 milyon lira yatırımla, ABD'li teknoloji devi Best Buy'ın da yer aldığı Ege Park Balçova AVM'ye dönüştürmüştü. Kasım Pırlant'ın, Konak Pier'i almak için de uğraştığı iddia ediliyordu.

MİLYON DOLARLIK BOŞANMA

Emlak kralı Kasım Pırlant ile yazar eşi Tülay Pırlant, tek evlatları olan Zafer Pırlant'ın 2012 yılında ABD'de geçirdiği trafik kazası geçirmesinin ardından çift boşanma kararı aldı. Çiftin boşanma davası da o dönem en çok konuşulan konular arasındaydı. Çok konuşulan protokole göre Tülay Pırlant'ın, ortak oldukları şirketlerdeki hisselerini 1 milyon dolar karşılığında Kasım Pırlant'a devrettiği ileri sürülmüştü.

FATİH ŞENDİL