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Haberler İzmir Son sözü ‘baba’ oldu

Son sözü ‘baba’ oldu

HABER MERKEZİ
Son sözü ‘baba’ oldu

İzmir Bayraklı'da geçen yıl iş görüşmesi için evden çıkıp, geri dönmeyen ve bir gün sonra bulunduğu hastanede yaşamını yitiren Aslıhan Sinem Çiçek'in (18) ölmeden önceki son görüntüsü ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde Sinem'in, 'Nefes alamıyorum' dedikten sonra son sözünün 'Baba' olduğu ve acıdan kıvrandığı görüldü.

Baba Serdar Çiçek, "Kızım öldürüldü, sanıklar dışarıda. Kızımın son görüntüleri elimizde. Acı çekiyor, nefes alamıyor. Sonra ambulans geliyor, sedyeye alıyorlar. En son 'Baba' diyor. Olayda yargılananların bir an önce ceza almasını istiyoruz" dedi.

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