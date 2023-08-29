CHP’li Soyer İzmirlinin parasını konsere harcadı! Yılbaşında sahne alan Gülşen’in maliyeti dudak uçuklattı

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıldönümü etkinlikleri kapsamında geçtiğimiz yıl konser veren Tarkan'a Büyükşehir'in kasasından ses, ışık ve sahne giderleri ile birlikte 23 milyon 540 bin lira verildiği ortaya çıkmıştı. CHP'li Başkan Tunç Soyer'in 'Sponsor karşıladı. Belediye kasasından bir kuruş çıkmadı' dediği konser masraflarının Büyükşehir Belediyesi'nin Fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından ödendiği anlaşıldı. Böylece Tunç Soyer'in yalan söylediği belgelerle kanıtlanmış oldu.

BİR GECE İÇİN DUDAK UÇUKLATAN RAKAM

Sabah'tan Ceyhan Torlak'ın haberine göre, 31 Aralık 2022'de yılbaşı konseri için şarkıcı Gülşen'in Büyükşehir Belediyesi'nden 3 milyon 30 bin lira ücret aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Gülşen'in yılbaşı konseri kapsamında teknik organizasyon ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması, kiralama ve hizmet alımı işi için 7 milyon 247 bin 50 lira ödendiği belirlendi. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi kasasından Gülşen yılbaşı konseri için 10 milyon 277 bin 50 ödenmiş oldu.

Tüm konser masraflarını Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ karşılamış oldu.

GÜLŞEN 30 AĞUSTOS'TA İSTANBUL'DA KONSER VERECEK

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı Gülşen konseri ile kutlayacağını açıkladı. Ekrem İmamoğlu'nun belediye kasasından Gülşen'e ne kadar ödeme yapacağı merak konusu oldu.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Tarkan yalanı ortaya çıktı! Konserin faturası 23.5 milyon lira