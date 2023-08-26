CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in Tarkan yalanı ortaya çıktı! Konserin faturası 23.5 milyon lira

İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Mega Star Tarkan, Alsancak Gündoğdu Meydanında konser verdi. Konser sonrası Tarkan'a ne kadar ücret ödendiği tartışma konusu oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, o süreçte ısrarla Tarkan'a ne kadar ücret ödendiğini açıklamadı.

Tepkilerin giderek büyümesi üzerine Soyer, önce Tarkan'a sadece kaşe ücreti ödendiğini, bu parayı da Mega Star'ın hayır kurumlarına bağışladığını belirtti. Fakat Soyer'in açıklamaları İzmir kamuoyunu tatmin etmedi.

HANİ BELEDİYENİN KASASINDAN BİR KURUŞ ÖDEME YAPILMAMIŞTI

Sabah'tan Ertan Gürcaner'in haberine göre, bunun üzerine Soyer bu sefer de konser ücretinin bir sponsor tarafından karşılandığını, belediyenin kasasından bir kuruş dahi çıkmadığını söyledi. Bu seferde sponsorun kim olduğu merak konusu oldu. Temiz İzmir Derneğinin bilgi edinme yasası kapsamında Büyükşehir Belediyesine cevaplaması için ısrarla yönelttiği sorular Soyer'in yalanını ortaya çıkardı. Bilgi Edinme Yasası kapsamında Temiz İzmir Derneğine gönderilen son yazıda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24.08.2022 tarihli "İzmir'in kurtuluşunun 100. yılı kapsamında 'Tarkan Konseri' kaşe bedeli hizmet alımı" ihalesiyle Hitt Müzik firmasına KDV dahil 3 milyon 540 bin TL ödendiği belirtildi.

Soyer'in 'Belediyenin kasasında bir kuruş para çıkmadı. Sponsor ödedi' dediği paranın Büyükşehir Belediyesinin Fuarcılık şirketi İZFAŞ tarafından karşılanmış olması 'Soyer kendi kendisini yalanladı' yorumlarına neden oldu.

ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI

Konserin düzenleneceği bölgeye ödenen para ise bundan kat kat fazla. Tarkan konserinin teknik organizasyonu ve kulis ihtiyaçlarının karşılanması için İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 24.08.2022 tarihinde açtığı ikinci ihalede Staras isimli prodüksiyon şirketine KDV dahil 20 milyon 60 bin TL ödeme yapıldığı ortaya çıktı. Kaşe ücreti ve Prodüksiyon şirketine ödenen para ile birlikte kasadan toplamda 23 milyon 540 bin lira para çıkmış olması 'yuh artık' dedirtti.

KONSERE SAATLER KALA PLATFORM YIKILMIŞTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sahne prodüksiyonu için milyonlar harcadığı konserde facianın eşiğinden dönülmüştü. Tarkan konseri öncesi, Cumhuriyet Meydanı yakınında kordon boyunda kurulan platform çökmüştü. Sahne, müzik sistemi ve ekranların yer aldığı platformun çökmesi nedeniyle 1 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine apar topar konser yeri değiştirilerek Gündoğdu Meydanı'na alınmış, yeni platform kurulmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sadece bir konsere toplamda 23 milyon 540 bin lira ödemesi, 'bu kadar da olmaz' dedirtti.

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