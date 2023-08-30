Asırlık Saint-Joseph eğitimsiz kaldı

İzmir'in seçkin okulları arasında bulunan Saint- Joseph Lisesi'nin tarihi binası 2023-2024 eğitim öğretim yılında öğrencilerine kapılarını açamayacak. 500'ün üzerinde öğrenciye sahip olan okulun 4 Eylül'de eğitim-öğretim dönemine başlaması gerekirken, Müdür Jacques Augereau'dan gelen e-posta şaşkınlık yarattı.

RAPORA GÖRE YETERSİZ

Fransız okul müdürü Jacques Augereau, velilere gönderdiği e-postada, okul binasının sağlamlık testlerinden geçemediğini bildirdi. İzmir depreminde okul binasının hiç hasar almadığını vurgulayan Augereau, gönderdiği yazıda, "Yine de binanın sağlamlığını kontrol etmek için onaylı uzmanlardan, inşaat mühendislerinden oluşan bir ekip getirtmiştik. Onlar binanın mükemmel durumda olduğunu ve herhangi bir tehlike oluşturmadığını bizlere beyan etmişlerdi. Bu yaz gerçekten derinlemesine bir analiz yaptırıp okulumuzun durumu hakkında çok daha güçlü güvencelere sahip olacağımıza da söz vermiştim. Yeni gelen sonuçlar bize binamızın zayıf olmadığını ama mevcut inşaat standartlarına uygun olmadığını gösteriyor" ifadelerini kullandı.

VELİLER ÇARESİZ

2023 yılında yürürlükte olan güvenlik standartlarına ilişkin yeterli garantiyi sunamadıklarını ifade eden Müdür Jacques Augereau, "Sizlere daha önce de belirttiğim gibi çocuklarınızın güvenliği bizlerin önceliğidir ve dayanıklılık konusunda bugünün kriterlerine uygun olmadığı belirtilen bir binanın duvarları içine çocuklarınızın girmeleri söz konusu değildir Geçtiğimiz perşembe günü raporun gelmesiyle birlikte eğitim- öğretim yılının başlamasını sağlamak için Milli Eğitim ile temasa geçtik ve sürekli iletişim halindeyiz. Ancak şu anda son şartları konuştuğumuz için size ayrıntıları her şey kesinleştiğinde verebileceğim" dedi. Gelen e-posta sonrası okulların açılmasına günlere kala büyük bir şaşkınlık yaşayan veliler ve öğrenciler, ne yapacaklarını şaşırdı.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir veli ise, "Söyleyecek bir şey yok. Tabii ki can güvenliği daha önemli ancak son ana kadar bir açıklama yapılmaması doğru değil. 2023-2024 eğitim yılı ücretlerini tahsil ettiler. Büyük şaşkınlık içindeyiz" diye konuştu. Okul yönetiminin başka bir bina arayışı içinde olduğu iddia edilirken, bir başka iddiaya göre, okul binasının kiralanacağı öne sürüldü. Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise konunun takipçisi olduklarını belirtti.