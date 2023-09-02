Azra yaşama tutunamadı

İzmir'deki Hilton Oteli'ne ait 8 katlı otoparkın çatısına çıkıp metrelerce yükseklikten kendini boşluğa bırakan 18 yaşındaki Azra Elibol'un yaşamına son verme girişiminin ardından kaldırıldığı hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

30 GÜN DAYANABİLDİ

2022 yılında 'Yılın mentor ve performans koçu' seçilen ilk Türk olarak dünya literatürüne giren ve 'Yaşam Üstadı' olarak tanınan Fatih Elibol'un eşinden boşandıktan sonra desteği kestiği ve genç kızın babasına çok düşkün olduğu, yaşadığı o günlerden sonra bunalıma girdiği belirtilmişti.

Hilton Oteli'nin yanındaki 8 katlı otoparkın çatısında meydana gelen olay 4 Temmuz Pazartesi günü saat 18.00'da gerçekleşti. Alsancak semtinde oturan annesi Gülsen C. ile birlikte yaşadığı öğrenilen 18 yaşındaki Azra Elibol, canına kıymak istemişti. Hava yastığına düşen ancak atladığı sırada vücudunun bazı yerlerini çarpan genç kız yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavisi devam eden Azra Elibol'un 30 gün süren yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi