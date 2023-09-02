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Haberler İzmir Soyer’den yeniden adaylık mesajı

Soyer’den yeniden adaylık mesajı

HABER MERKEZİ
Soyer’den yeniden adaylık mesajı
İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Ağrı Dernekleri Konfederasyonu Ege Bölgesi İzmir Başkanlığı'nı ziyaretinde bir dönem daha başkanlık yapmak istediğini söyledi. Soyer, yapacak daha çok işin olduğunu belirterek, "İzmir'i tekrar bir dünya kenti yaparak, bu şehrin ürettiği refahın adil biçimde paylaşılmasını sağlayacak daha çok projemiz var" dedi. Soyer, "Orman yangınları, pandemi, deprem... Hepsini üst üste yaşadık. Şimdi de ekonomik kriz, siyasi kriz, seçimler... 5 yıl önce vaat ettiklerimizi büyük ölçüde tamamlamış olsak da yüzde 20 civarında yapamadıklarımız var. Önce onları tamamlamak isterim" dedi.
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