Menemen Belediyesi binası cemevine tahsis edildi

Menemen Belediyesi'nde ilçe sınırlarında bulunan Egekent 2 Cemevi'nin bulunduğu belediyeye ait binanın Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne 10 yıllığına iz bedelle tahsisi için harekete geçildi. Belediyenin bağımsız meclis üyeleri Hasan Ünal, Ali Aydın ve Yiğit Özge tarafından bununla ilgili hazırlanan önerge mecliste oy birliği ile kabul edildi ve görüşülmek üzere komisyonlara havale edildi.

OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

MENEMEN'DE 3 adet cemevi bulunduğunu ve bunların ikisinin belediyeye ait alarlarda faaliyet gösterdiğini ifade eden Hasan Ünal, "Belediye Meclisi 2 Şubat 2009'da bu Esatpaşa Mahallesi'nde belediyemizin sosyokültürel tesis alanı olarak anılan yeri, 30 yıllığına iz bedelle Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'ne tahsis etmiş. Ancak Ulucak mahallesinde bulunan Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Egekent 2 şubesi de cem ve kültür evi olarak kullanılmasına rağmen derneğe tahsisi yapılmamış. Bu kullanımın resmileştirilmesi adına, buranın da 10 yıl süre ve iz bedelle tahsisinin yapılması adına encümene yetki verilmesi hususunu meclisimizin onayına sunduk. Hazırlamış olduğumuz önerge Menemen Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edildi ve komisyonlara sevk edildi" dedi.

'EŞİT YURTTAŞ EŞİT HİZMET'

ÜNAL, "Önergeye oybirliği veren başta Belediye Başkanımız Aydın Pehlivan ve tüm meclis üyelerimize teşekkür ederim. Bu tahsis ile birlikte kullanım hakkı resmiyet kazanacak. Geçmiş CHP'li belediye yönetimleri tarafından yapılmayan Binanın cemevine tahsisi ile kullanım hakkı resmiyet kazanmış Hasan oldu. Ünal ması komismayan tahsisin AK Partili belediye döneminde yapılacak olması da eşit yurttaş ve eşit hizmet şiarı mesajını net vermektedir" diye konuştu.