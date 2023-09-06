9 Eylül İzmir’in Kurtuluşu’nun 101. yıl kutlamaları için program belli oldu

İzmir Valiliği, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü için özel bir kutlama programı düzenleyecek. 9 Eylül'de gerçekleşecek etkinlikler, şehrin dört bir yanında coşkuyla yapılacak.

İzmir Valiliği tarafından koordine edilen program, ayrıntılarıyla açıklandı. Gündoğdu Meydanı, bu özel günde bir dizi etkinliğe ev sahipliği yapacak. Gösteriler arasında, Solo Türk ve Türk Yıldızları gibi özel hava gösterileri de bulunacak. Valilik etkinlikleri sabah 09:00'da Zafer Yürüyüşü ile başlayacak 20:15'te Fener Alayı ile sona erecek.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

İzmir'imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla valiliğimiz koordinesinde hazırlanan kutlama etkinlikleri aşağıdaki şekilde icra edilecektir.

101. YIL ZAFER YÜRÜYÜŞÜ

SAAT : 09.00

YER : Anafartalar Caddesi ile Cumhuriyet Meydanı arası

ÇELENK SUNMA TÖRENİ

SAAT : 10.00

YER : Cumhuriyet Meydanı

BAYRAK TÖRENİ

SAAT : 10:30

YER : Valilik Önü (Konak Atatürk Meydanı)

• İzmir Valisi, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Hükümet Konağı önünde yerlerini aldıktan sonra Kahraman Süvari Birliklerimizin temsili olarak İzmir'in kurtarılmasını canlandırması.

• Şanlı Bayrağımızın İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekilmesi.

• İzmir Valisi Sayın Dr. Süleyman ELBAN'ın Süvari Birlik Komutanı'na Kuran-ı Kerim ve Bayrak takdimi.

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç SOYER' in Süvari Birlik Komutanı'na plaket takdimi.

CUMHURİYET MEYDANI KUTLAMA TÖRENİ

SAAT : 11.15

YER : Cumhuriyet Meydanı

• Protokol mensuplarının İzmir Marşı ile tören Alanına girişi

• Saygı Duruşu

• İstiklal Marşı

• Telgrafların Arzı

• İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mustafa Tunç Soyer'in Konuşması

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Dans ve Ritim Topluluğu Gösterisi

ATLI SÜVARİ BİRLİKLERİNİN YÜRÜYÜŞÜ

SAAT : 17.00-17.30

YER : Cumhuriyet Meydanı-1. Kordon-Gündoğdu Meydanı

SOLO TÜRK GÖSTERİSİ

SAAT : 18.10-18.40

YER : Gündoğdu Meydanı

TÜRK YILDIZLARI GÖSTERİSİ

SAAT : 18.45-19.40

YER : Gündoğdu Meydanı

FENER ALAYI

SAAT : 20.15

YER : Alsancak Limanı - Gündoğdu Meydanı - Cumhuriyet Meydanı arası

İZMİR DEVLET TÜRK DÜNYASI DANS VE MÜZİK TOPLULUĞU GÖSTERİSİ

SAAT : 19.00

YER : Kültür ve Sanat Fabrikası Önü Çim Alan (Zeybek Dans Gösterisi)

SAHİL GÜVENLİK EGE DENİZ BÖLGE KOMUTANLIĞI

SAAT : 09.00-17.00

YER : Konak-Emir Çakabey İskelesi

TCSG-107 numaralı Sahil Güvenlik Botunun Halkımızın Ziyaretine Açılması