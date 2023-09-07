Pençe-Kilit şehidini binler uğurladı

PENÇE-KİLİT Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi, dün memleketi İzmir'de binlerce hemşehrisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

TOP ARABASINA KONULDU

IRAK'IN kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi (30) şehit düştü. Şehidin cenazesi, memleketi İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

ŞEHİT İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin naaşı Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camii'ne getirildi. Şehidi son yolculuğuna uğurlamaya ailesi ve sevenleri ile birlikte İzmir Valisi Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kemal Yeni ve milletvekilleri uğurladı. Şehidin aile fertleri ayakta durmakta zorluk çekerken cenazede gözyaşları sel oldu.

Şehit Sipahi'nin naaşı, Binali Yıldırım Millet Bahçesi Abdülkadir Kanat Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası defnedilmek üzere top arabasına konularak Kemalpaşa Kızılüzüm Mezarlığı'na götürüldü. Şehit Sipahi, binlerce hemşerisi tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİN AİLESİNE TAZİYE MESAJI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, şehit İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine başsağlığı diledi. Erdoğan, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, terör örgütünün döşediği EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Komando Astsubay Üstçavuş Ünal Sipahi'nin ailesine mesaj göndererek taziyelerini iletti.