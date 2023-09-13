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Haberler İzmir CHP’li Karabağlar Belediyesi 3 taşınmazını satışa çıkardı

CHP’li Karabağlar Belediyesi 3 taşınmazını satışa çıkardı

CHP’li İzmir Büyükşehir, Güzelbahçe, Seferihisar, Menderes, Selçuk, Çeşme, Karaburun ve Dikili’den sonra satış kervanına bu sefer de Karabağlar Belediyesi eklendi. Önceki gün 17 arsasını satışa çıkaran Dikili Belediyesinden sonra bir satış haberi de CHP’li Karabağlar Belediyesinden geldi. Karabağlar Belediyesi mülkiyeti kendisine ait 3 taşınmazı satışa çıkardığını duyurdu. Satış ihalesi 28 Eylül’de gerçekleşecek.

HABER MERKEZİ
CHP’li Karabağlar Belediyesi 3 taşınmazını satışa çıkardı

İzmir'de CHP'li ilçe belediyeler kötü yönetimlerinin faturasını yine halka kesti. İçine düştükleri borç batağından çıkmak için tasarruf etmek yerine mülkiyeti belediyeye ait taşınmazlara göz diken ilçe belediyeleri mülkiyeti kendilerine ait taşınmazları bir bir elden çıkarmaya başladı.

DÜN DİKİLİ BUGÜN KARABAĞLAR

En son CHP'li Dikili Belediyesinin ilçenin Katıralan mevkiindeki 17 arsayı satışa çıkardığını duyurmasının ardından bu sefer bir satış haberi de Karabağlar Belediyesinden geldi. Karabağlar Belediyesi ilçenin çeşitli kesimlerinde yer alan 3 taşınmazı ihale ile satacağını duyurdu.

7 MİLYON LİRA GELİR BEKLENİYOR

Açık teklif usulü gerçekleşecek ihale 28 Eylül tarihinde yapılacak. İhale, söz konusu tarihte Yeşillik Caddesi No: 232 Karabağlar/İzmir adresinde bulunan Karabağlar Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilecek. Saat 11.00'de başlayacak ihale kapsamında, Refet Bele Mahallesi 13759 ada 1 parsel 1. kat; Metin Oktay Mahallesi 14002 ada 1 parsel 2. kat ve Bahar Mahallesi 6993 ada 34 parsel 1. kat daireler, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 46. maddesine göre, açık teklif usulüyle satışa sunulacak. Bozyaka'daki taşınmaz için 1 milyon 500 bin, Metin Oktay'daki için 2 milyon ve Bahar Mahallesi'ndeki taşınmaz için de 3 milyon 500 bin lira muhammen bedel belirlendi. Satışa çıkarılan mülklerin satılması durumunda belediyenin kasasına yaklaşık 7 milyon liralık kaynak aktarılacak.

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