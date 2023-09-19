Bergama Seklik Barajı 2024’te tamamlanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalışırken, sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıkıyor. Özellikle domates, pamuk ve mısır rekoltesi ile Türk tarımında önemli bir yere sahip olan Bakırçay Havzası'na bir baraj daha geliyor. Tamamlandığında 1500 dekar araziye can suyu verecek olan Bergama Seklik Barajı'nda gövde dolgu çalışmaları devam ederken DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, Bergama'ya müjdeli haberi verdi.