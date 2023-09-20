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Haberler İzmir Ege Üniversitesi’nden büyük gurur

Ege Üniversitesi’nden büyük gurur

HABER MERKEZİ
Ege Üniversitesi’nden büyük gurur

Ege Üniversitesi, engelsiz nişan ve bayrak sertifikalarına kavuştu. Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Sürdürülebilir, engelsiz model bir kampüse sahibiz" dedi. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen "Engelsiz Üniversite" ödülleri çerçevesinde 3 nişan ve 9 bayrak ödülü alan Ege Üniversitesi, bayrak ve sertifikalarına kavuştu.

ÖĞRENCİ ODAKLI OKUL

Rektör Budak, "Engelsiz Üniversite Engelsiz kampüs anlayışı ile çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Tam akredite, öğrenci odaklı bir araştırma üniversitesi olarak tüm birimlerimizle toplum yararına gerçekleştirilen projeleri uygulamaya ve desteklemeye devam edeceğiz" dedi.

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