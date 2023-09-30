Filenin Sultanı Ayça İzmir’de evlendi

Filenin Sultanları'ndan milli gururumuz Ayça Aykaç, dün akşam İzmir'de antrenör Mert Altıntaş ile evlendi. Sahilevleri'nde gerçekleşen düğüne tam kadro katılan Filenin Sultanları, Aykaç'ı yalnız bırakmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kıydığı nikahta çiftin şahitliğini Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı Baş Antrenörü Giovanni Guidetti, Vakıfbank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan ve Ata Gündüzalp yaptı.

SALONDA BAŞLAYAN AŞK

İzmir doğumlu olan ve ilkokulu İzmir'de bitiren Ayça Aykaç'la eski voleybolcu olan ve şu anda Galatasaray'da antenörlük yapan İzmirli Mert Altıntaş, evlilik için çok sevdikleri memleketlerini seçti. Ayça Aykaç ile milli takım kampında parke salonlarda tanıştıklarını ve arkadaşlıklarının kısa sürede aşka dönüştüğünü belirten Mert Altıntaş, müstakbel eşine hayranlığını "Ayça hangi işe elini atsa en iyisini yapacak kabiliyete sahip" sözleriyle dile getirmişti.

EMEKLİLİK HAYALLERİ URLA YA DA DİKİLİ

Takım arkadaşları içinde azmi, çalışkanlığı ve savunması ile dikkat çeken Ayça Aykaç ile Mert Altıntaş, kariyerleri nedeniyle bir süre daha İstanbul'da yaşayacak. Genç çiftin emeklilik yılları hayallerini ise yine memleketleri İzmir süslüyor. Mert Altıntaş, bu hayali "İkimiz de İzmir'e aşığız. Spor hayatlarımıza noktayı koyduktan sonra hayalimiz Urla ya da Dikili'de yaşamak" şeklinde açıklamıştı.

ÖZEL HABER