İzmirli liseliler insansız sualtı aracı üretti

zmir'in Karabağlar ilçesindeki İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Selçuk Bayraktar'ın insansız hava araçlarından etkilenerek, insansız sualtı aracı prototipi geliştirdi. Teknofest İzmir'e katılan ve denizin altında giden aracın yazılımını 3 hafta içinde geliştirdiklerini anlatan projenin takım kaptanı Yusuf Kaan ile projenin mekanik ekibinden sorumlu Ömer Talha, yüzde 100 yerli ve milli imkanlarla geliştirdikleri prototipi yaparken vatoz balıklarından ilham aldıklarını ifade ettiler. İzmir Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ali Dadan, "Teknofest İzmir'deki okul standımızı teknoloji meraklısı binlerce kişi ziyaret etti. Bu ilgi bizi ve öğrencilerimizi motive etti. İnsansız denizaltı aracı prototipini ileride daha da geliştirmeyi planlıyoruz" dedi.