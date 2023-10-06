İzmir’i akrabalar, Aydın’ı sekreterler yönetiyor!

CHP İzmir İl Kongresi'nde özellikle kurultay delegesi listelerini partinin kentte önde gelen isimlerinin akrabaları doldururken Aydın'da da büyük bir skandal patladı. Oğlu, kızı, gelini ve damadı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı belirtilen Hikmet Saatçı yeniden il başkanı seçilirken listelerine de Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ve Büyükşehir'in üst düzey yöneticilerinin sekreterleri ile doldurdu. Bu arada Özlem Çerçioğlu'nun kuaförü Serkan Yılmaz'ın de İl Yönetim Kurulu üyesi yapılması "Yok artık" dedirtti. Ayrıca, çok sayıda Büyükşehir çalışanı da listelerde yer buldu. Başkan Özlem Çerçioğlu'nun daha önce sekreterliğini yapan Nurten Üstün, bu dönem de CHP Aydın İl Yönetim Kurulu'na girdi.

10 MİLYON LİRALIK VİLLA

CHP Aydın Milletvekili Evrim Karakoz'un eski, şu anki Büyükşehir Başkanvekili Barış Altıntaş'ın sekreteri Dilek Kayabaş da İl Disiplin Kurulu üyesi seçildi. Öte yandan Teftiş Kurulu Başkanı Önder Yeğen'in sekreteri Nazlı Sıla Durmuş, İl Yönetim Kurulu yedek üye listesinde ve ASKİ Genel Müdür Vekili Hakan Olkaç'ın sekreteri Derya Taşdemir de İl Disiplin Kurulu yedek listesinde yer aldı. Bu arada Çerçioğlu'nun eski sekreteri ve yeni özel kalem müdürü Gökçen Çavuşoğlu'nun ASKİ çalışanı olan eşi Ozan Çavuşoğlu da İl Yönetim Kurulu üyesi oldu. Çavuşoğlu çiftinin Aydın Kızılcaköy'de değeri 10 milyon liradan fazla olan bir villa yaptırdığı iddiaları basında geniş yer almıştı. Bu arada Büyükşehir çalışanı olduğu öğrenilen Elif Selay Kılınç da yönetim kurulu üyesi oldu.

KUAFÖRÜ DE YÖNETİCİ OLDU

Bu arada Aydın'da İl Yönetim Kurulu üyesi seçilen Serkan Yılmaz'ın Özlem Çerçioğlu'nun kuaförü olduğu öğrenildi. Yeni Asır'ın ulaştığı Serkan Yılmaz da bu bilgiyi doğruladı. Öte yandan yönetim kurulu yedek listede yer alan Seçil Macaroğlu'nun Çerçioğlu'nun bir diğer kuaförünün eşi olduğu iddiaları da kulislerde konuşuluyor. Bu arada yönetim kuruluna seçilen Orçun Karabulut'un Milletvekili Evrim Karakoz'un ortağı olduğu iddia edildi.

Büyükşehir Belediyesi Söke AYKOME personeli Dursun Evren Akaçaalan da yönetim kurulu üyesi seçildi. Yönetim Kurulu yedek üyesi olan Deniz Coşkun'un Büyükşehir itfaiye personeli olduğu, yine yedek üye Serdar Akgün'ün de belediye personeli olduğu belirtildi. Ayrıca disiplin kurulu yedek üyesi Ufuk Gündoğdu'nun da Büyükşehir personeli olduğu kaydedildi. Yedek yönetici İlker Acar ve Görkem Ünlü'nün

ASKİ, Simge Akkan'ın da Büyükşehir çalışanı olduğu öğrenildi.