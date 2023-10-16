Kabinli taksi konusu Meclis’e taşınacak

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı Karabağlar'da aracına binen A.T. isimli şahıs tarafından kaldırım taşıyla kafasına vurularak gasp edilmek istenen taksi şoförü Selim Keleş'e (62) geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

'ESAS OLAN CAN GÜVENLİĞİ'

Yaşanan talihsiz olayın ardından konuyu Meclis'e taşıyacağını belirten Çankırı, yurtdışı örnekli modellerin Türkiye'de de etap halinde pilot illerde uygulanabilirliği ve Kadına Destek Uygulaması (KADES) örneği bağlamında da panik butonlarının geliştirilmiş metodlarla donatılarak hizmet verilmesi için çalışacaklarının söyledi.

Çankırı; "Böyle bir olayın yaşanmasından dolayı üzgünüz. Geçmişte çeşitli nedenlerden dolayı sıklıkla kontak kapatan taksici kardeşlerimizin benzeri durumları yaşamaması yeni bir uygulamanın ihtiyacını da gözler önüne sermiş oldu. Bu yüzdendir ki bizler konunun tüm muhataplarıyla dirsek teması kurup acil durumlarda müdahale sürelerinin kısaltılmasını hedeflediğimiz özellikle sürücü ve müşteriyi ayıran kabin sistemli araçlarla ve KADES örneğinde olduğu gibi panik butonlarının çok daha geliştirilmiş hali ile kayıtlı araçlara ulaştırılması için konuyu Meclis'e taşıyacağız. Hükümetimiz her konuda olduğu gibi bu konuda da gereken hassasiyeti gösterecektir. Çünkü burada esas olan can güvenliği. Bu yüzden inanıyorum ki tüm siyasi partiler de bu girişimimizi destekleyecektir" diye konuştu.