İzmir ve çevre illerde Filistin’de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgalci İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında ölen Filistinliler için İzmir, Aydın, Denizli, Manisa ve Uşak'taki camilerde sela okundu, gıyabi cenaze namazları kılındı.

İzmir'de Konak Atatürk Meydanı'ndaki Yalı Camisi'nde öğle ezanı öncesi sela okundu. Öğle namazını kılan vatandaşlar daha sonra meydanda gıyabi cenaze namazı için saf tuttu.

Cenaze namazını kıldıran İl Müftü Yardımcısı Oğuzhan Kadıoğlu, işgalci İsrail'in Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'yı kalbinde taşıyan Filistin topraklarında yıllardır zulüm, baskı ve katliamlarını sürdürdüğünü söyledi.

İnsanlık onuru ve mabetlerin dokunulmazlığının ayaklar altına alındığını kaydeden Kadıoğlu, "Zalim İsrail evleri, camileri, okulları ve hatta hastaneleri bile bombalamakta ve binlerce insanı aynı anda vahşice katletmektedir. Dünya ise bu soykırımı sadece seyretmektedir." dedi.

Namazın ardından dua edildi.

Manisa'da Hatuniye Camisi'nde öğle namazının ardından kılınan gıyabi cenaze namazına AK Parti Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, Memur-Sen Manisa İl Temsilcisi Halil Kallat ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehzadeler İlçe Müftüsü İsmail Temur tarafından kıldırılan gıyabi cenaze namazının ardından Filistinliler için dua edildi.

Uşak'ta Ulu Camii, Aydın'ın Efeler ilçesinde Tarihi Bey Camisi ve Denizli 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki Yeni Camii'de kılınan gıyabi cenaze namazlarına vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.