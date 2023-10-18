Tarih, 1895 Yeni Asır Projesi ile aydınlanıyor

1895 yılında Selanik'te yayın hayatına başlayan Yeni Asır Gazetesi pek çok önemli olayın tanığı olarak bir asrı aşan yayın hayatında hala tarihi olayları kaydetmeye devam ediyor. Atatürk ve hatta Abdülhamit Dönemi'nin canlı tanığı olan gazetenin bir çok nüshası kayıp. Olanlar ise Osmanlıca olduğu için sadece tarihçilerin araştırmalarına kaynaklık edebiliyor. Dijitalleşen çağımızda bilgiye ulaşmak artık tek tuşla çok kolay bir hale gelmişken Yeni Asır'ın bu derya deniz bilgi hazinesinden faydalanamamak üzüntü veriyor. Bu eksikliği gidermek amacıyla Turkuvaz Medya Grubu'nun yürüttüğü '1895 Yeni Asır' projesi bizleri Osmanlı da dahil olmak üzere gün yüzüne çıkmamış tarihimizin sayfalarında gezinme imkanı sunmaya hazırlanıyor.

EGE'DEN AKADEMİK DESTEK

Turkuvaz Medya Grubu önderliğinde yapılan araştırmalarda, Asır Gazetesi olarak yayın hayatına başlayan gazetimizin 1895'ten itibaren var olan nüshaların arşivlenip, kayıp olanların temini noktasında takdire değer çabalar sonucunda bu sayılara erişilmiş, hala eksik olanlar için ise bu çalışmalar devam ediyor. Üniversitelerimizi de heyecanlandıran projede, gençlerimize kazandırılacak bir miras niteliği taşıması sebebiyle özellikle Ege Üniversitesi'nde oluşturulmuş akademik destek kadrosu da bulunuyor.

TEFRİKALARDAN 4 ROMAN ÇIKTI

Şimdiden Turkuvaz Medya Grubu proje ekibi tarafından ulaşılıp elde edilen tefrikalardan hali hazırda Fazlı Necib'in "Cani mi Masum mu?" adlı romanı, İbnülemin Mahmud Kemal İnal'ın "Sabih" adlı hikayesi ve "Rahşan" adlı hikayesi, Recaizade Mahmud Ekrem'in "Şemsa" adlı hikayesinin çevirileri tamamlanmış şekilde basıma hazır tutuluyor. Sanat, tarih, sağlık ve hatta magazin tarihimize ait içeriklerin de olduğu bu bilgi deryasının bir çok çalışmaya ışık tutacak olması başta İzmir'liler olmak üzere tüm tarihseverleri heyecanlandıracağa benziyor.

İLK SAYI TÜRKMEN PARLAK'TAN

Yıllar önce usta gazeteci Türkmen Parlak'ın dönemin zorlu şartlarında büyük bir emek sonucu Yunanistan'da ulaştığı gazetenin ilk sayısı ile birlikte, üzerine kitaplar yazdığı bu kültürel hazineyi kıymetli büyüğümüzden devralarak dijitalleşme yolunda hedefe doğru ilerlerken, fikir aşamasından itibaren desteğini esirgemeyen İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı ve Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir'in de katkıları büyük rol oynuyor. Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli bu projenin tamamlanmasıyla birlikte bir çok alanda zengin içerik kaynağına daha hızlı, aynı zamanda kullanıcı dostu bir yaklaşımla erişim sağlanarak gerek eğitim alanında gerekse yazılı ve görsel basın dahil olmak üzere bir çok yeni projeye de yön vermesi bekleniyor.