İzmir’de Turkcell Granfondo Yol Bisiklet Yarışı için start verildi! Bu yollar yarış boyunca kapalı olacak

Turkcell Granfondo serisinin üçüncü ve son yarışı bugün İzmir'de başladı. Sporcular, Cumhuriyet'in 100. yılı için pedal çevirecek.

Bisiklet sporunun gelişmesi ve kamuoyunda bisiklet kullanımına dair farkındalığın artması için gerçekleştirilen Granfondo Yol Bisiklet Yarışı'nda onlarca ülkeden binlerce sporcu Cumhuriyet'in 100. yılı için pedal çevirecek. Yarış, Konak Cumhuriyet Meydanı'nda başladı ve aynı yerde sona erecek. Yarışmaya katılan sporcular 59.5 kilometrelik kısa parkur ve 108.4 kilometrelik uzun parkurda mücadele edecek.

Yarışta olmaktan gurur duyduğunu dile getiren Gizem Ustabaş, "Cumhuriyet'in 100. yılında bir kadın olarak böyle bir yarışta olmak bizim için gurur verici. İnşallah yarışı sağlıkla bitirmeyi temenni ediyoruz. Herkesin Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyoruz. Tüm kadınları bisiklet ve sporuna davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Sporcu Züleyha Dikbaş ise, "Cumhuriyet 100. yılı tabii ki ülkemiz için çok büyük bir kilometre taşı. Dolayısıyla bu yarışta ter dökmek ve inşallah kürsüde olmak çok büyük gurur verici bizim için. Tüm kadınları bisiklet ve sporuna davet ediyoruz" dedi.

Yarışmacılar, İzmir'de Cumhuriyet'in 100. yılını kutlayarak yarışmanın ve ter dökmenin çok büyük bir gurur olduğunu, bu sebeple burada bulunduklarını söyledi.

Yarışmaya Adana'dan katıldığını söyleyen bir başka sporcu ise takımının Antalya'da bulunduğunu, parkurun zorluğunu bildiğini ve burayı iki defa koştuğunu söylerken, aynı zamanda amaçlarının derece almak olduğunu belirtti.

İZMİR'DE YOLLAR HANGİ SAATLERDE KAPALI OLACAK?

Kısa ve uzun parkur olmak üzere iki etapta yapılacak yarış kapsamında, 06.00 – 15.00 saatleri arasında yarış güzergâhı üzerindeki yollar trafiğe kapatılacak. Haydar Aliyev Caddesi ile İnciraltı Caddesi de trafiğe kapatılacağından rotada faaliyet gösteren ESHOT otobüsleri de geçici olarak farklı güzergâhlarda çalışacak. Üçkuyular Feribot İskelesi hizmet veremeyecek.

KISA PARKUR 08.30'TA BAŞLAYACAK

Pazar günü saat 08.30'ta Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak kısa parkur, Cumhuriyet Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı, Haydar Aliyev Bulvarı, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Seferihisar Caddesi, Mithat Ünal Caddesi, 629 Sokak, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa ve Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yol (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev Bulvarı, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben tekrar Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

UZUN PARKUR 08.00'DE BAŞLAYACAK

Aynı gün saat 08.00'de Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak uzun parkur ise, Cumhuriyet, Mustafa Kemal Sahil, Haydar Aliyev bulvarları, Başak Sokak, İnciraltı Caddesi, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı), Mithatpaşa Caddesi, Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi, Mithatpaşa Caddesi, Neyzen Tevfik, İskele, Yalı, Harbiye caddeleri, 16/3 Sokak, Koca Dere Yolu Sokak, Özbek, Özbekyolu, Ahmet Besim Uyal, Ovacık, Bademler caddeleri, 15035/1 Sokak, 15035 Sokak, Seferihisar, Mithat Ünal caddeleri, 627 Sokak, Şehit Kemal Caddesi, 343 Sokak, 488 Sokak, Eski Seferihisar, İstikbal, Abdullah Baydar, Yarendede caddeleri, 12 Sokak, Mithatpaşa, Yıldırım Kemal caddeleri, İzmir - Çeşme Otoyolu deniz tarafındaki yan yolu (Mustafa Kemal Sahil Bulvarı.), İnciraltı Caddesi, Başak Sokak, Haydar Aliyev, Mustafa Kemal Sahil, Cumhuriyet bulvarlarını takiben Cumhuriyet Meydanı'nda son bulacak.

İzmir'de bu yollar pazar günü trafiğe kapalı olacak!