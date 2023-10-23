İZBAN İzmir durak isimleri: Sefer Saatleri ve Güzergah Hattı

İZBAN durak isimleri, bu ulaşım sistemini tercih edecek kişilerin bilmesi gereken isimlerdir. Hangi duraktan nereye gidileceğini bilmek için izban durakları oldukça önemlidir. Bu bakımdan İzmir izban durakları öğrenci, emekli ya da çalışan herkesin araştırdığı isimlerdir. İZBAN'da kaç durak vardır, isimleri nelerdir? İZBAN ilk sefer ve son sefer saatleri nasıldır? İşte detaylar...

Türkiye'nin en büyük üçüncü şehri İzmir'in trafik yükünü sırtlayan banliyö hattı İZBAN durakları toplamda 41 istasyonu bulunur. Aliağa ve Selçuk arasında hizmet veren banliyö hattının toplam uzunluğu 136 kilometredir. İZBAN sefer saatleri resmi tatil veya hafta içi günlere göre değişiklik gösterir. Havalimanı bağlantılısı bulunan İZBAN, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir.