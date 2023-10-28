  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir 186 düzensiz göçmen yakalandı

186 düzensiz göçmen yakalandı

HABER MERKEZİ
186 düzensiz göçmen yakalandı
İZMİR'DE Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 186 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen lastik botlardaki toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine ekipler, Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli botlardaki 186 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA