İZMİR'DE Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 87 düzensiz göçmen kurtarılırken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 186 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme, Urla, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itilen lastik botlardaki toplam 87 düzensiz göçmen kurtarıldı. Yine ekipler, Çeşme, Seferihisar ve Dikili ilçelerinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan hareketli botlardaki 186 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.