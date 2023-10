Dünyanın en kapsamlı kültür sanat projelerinden! Efes Kültür Yolu Festivali başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen ve dünyanın en kapsamlı kültür sanat projeleri arasında gösterilen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin onuncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali başladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kültür Yolu Festivalleriyle tüm yaş gruplarına hitap eden geniş yelpazeli sanat ve kültür etkinlikleri düzenlendiğine işaret ederek, "Festival yapılan şehir sayısını 11'e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, 5 Kasım'a kadar zengin sanat ve kültür etkinliklerinin düzenleneceği festivalin ana üssü olarak belirlenen İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda basın toplantısı düzenledi.

Konuşmasında Kültür Yolu Festivallerinin amacı ve kapsamı hakkında bilgi veren Ersoy, 2021 yılında İstanbul'da Beyoğlu Kültür Yolu Festivali'yle başlattıkları seriye sonraki yıl Ankara'yı ilave ettiklerini, geçen sene itibarıyla şehir sayısını 5'e çıkardıklarını ifade etti.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesiyle 100 günlük bir seri için yola çıktıklarını aktaran Ersoy, 5 Ağustos'ta Nevşehir Kapadokya Balon ve Kültür Yolu Festivali'yle seriye başladıklarını kaydetti.

Festivalin Nevşehir'in ardından Trabzon, Erzurum, Çanakkale, Gaziantep, Konya, İstanbul, Ankara ve Diyarbakır'da devam ettiğini ve İzmir'den sonra da Antalya ile tamamlanacağını anlatan Ersoy, şöyle konuştu:

"Festival yapılan şehir sayısını da 11'e çıkarttık. Bundan sonra düzenli olarak her yıl 4-5 tane daha şehir ilave ederek 2028 yılı dahil olmak üzere 35 şehre çıkartmayı hedefliyoruz. Kültür Yolu Festivallerinin özelliği her kesimden, her yaş grubundan vatandaşa hitap ediyor olması. Sanatın her çeşidiyle, her yaş grubundan... Yani bebek yaşından en yetişkin yaş grubuna kadar herkese hitap eden kültür etkinliklerini bir arada bulunduruyor olması. Herkes zevkine uygun, isteğine uygun birkaç farklı sanat etkinliğine katılabiliyor.

Özellikle minimum 9 gün olmasını istiyoruz. Çünkü 9 günlük süre boyunca şehir, kültür ve sanat etkinliklerine doysun istiyoruz. Niçin Kültür Yolu Festivalleri düzenleme kararı aldık? Şehrimizin, vatandaşımızın kültüre, sanata kolay, rahat ve etkin erişimini sağlamak. İkincisi bunu yaparken kültüre, sanata ve dolayısıyla sanatçıya destek olmak. Ama bunları gerçekleştirirken şehrin markalaşmasını sağlamak. Yani şehrin marka yüzleri haline geliyor Kültür Yolu Festivalleri. Bundan sonraki aşamamız hem Kültür Yolu Festivallerini gerçekleştirdiğimiz şehir sayısını arttırmak olacak ama en önemlisi bunlara daha fazla uluslararası etkinlik, uluslararası boyut katmaya çalışacağız."

"30 BİN CİVARINDA SANATÇI KATILACAK"

Bakan Ersoy, Antalya'da düzenlenecek serinin son festivalinin ardından kasım sonuna kadar gelecek yılın etkinlik programlarını, hangi şehirlerde, ne tür etkinlikler gerçekleştirileceğini açıklamaya başlayacaklarını bildirdi.

Uluslararası özellik kazanabilmesi için bir yıl önceden etkinlik ve sanatçı programlarını açıklamayı hedeflediklerini dile getiren Ersoy, "Çok fazla katılım oluyor. Mesela bu 11 şehirlik seriye 30 bin civarında sanatçı katılacak. Milyonlarca vatandaşımız etkinliklerden faydalanma şansı yakalayacak. Bu, 35 şehre çıktığı zaman çok daha uzun bir periyot gerekecek. 1 Nisan'da başlayacağız, 1 Aralık'a kadar bu etkinliklere devam edeceğiz, süreç 240 günlük bir periyoda yayılacak." diye konuştu.

Bakanlığa bağlı Araştırma Eğitim Genel Müdürlüğünün statüsünü değiştirerek Etkinliklerden Sorumlu Genel Müdürlük haline getireceklerini, bu birimin asıl işinin festivaller olacağını dile getiren Ersoy, "Çünkü şehir sayısı çoğaldıkça ve süre yayıldıkça etkinliğe konsantre ekibin hem büyütülmesi hem sadece bu etkinliklere konsantre olması gerekiyor. İnşallah doya doya bir 9 gün İzmirliler Kültür Yolu Festivali'ni yaşayacaklar. Hemen akabinde 4 Kasım'da Antalya'ya bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy, daha sonra eşi Pervin, çocukları Mehmet Reşat ve Aslan Can ile Alsancak Garı'nda açılan Refik Anadol'un Rönesans Rüyaları sergisi ile Kültürpark'ta düzenlenen Uzak Yakın sergisi ve gastronomi stantlarını ziyaret etti. Bakan Ersoy'a Vali Süleyman Elban ve AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı da eşlik etti.

OPERADAN GASTRONOMİYE ZENGİN ETKİNLİK PROGRAMI

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamındaki etkinlikler https://efes.kulturyolufestivalleri.com/ adresinden takip edilebilecek. Kentin farklı noktalarındaki salon ve açık hava ortamlarında tiyatro-müzikal, konser, sergi, opera bale, söyleşi, çocuk etkinlikleri, film gösterimi ve gastronomi gibi çok geniş bir yelpazede düzenlenen etkinlikler, 5 Kasım'a kadar izlenebilecek.