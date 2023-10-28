İzmir depreminde 16 kişiyi enkazdan kurtarmıştı! Filistinli genç İsrail’e tepki gösterdi

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde Filistinli genç Muhammed Abu Cuhayşa kaldığı yerde canını hiçe sayarak enkaz altında kalan 16 kişiyi kurtarmıştı. Yaşanan depremde ilk kişinin de kurtulmasına yardımcı olmuştu. Deprem anına dair hissettiklerini aktaran Abu Cuhayşa, "Binalar yıkıldığı zaman içimden gerçekten Türk'müş gibi hissedip 16 insanı kurtardık. Çok gurur duydum" dedi.

"FİLİSTİN'DE İNSAN İKİ KERE ŞEHİT OLUYOR"

4 yıldır Türkiye'de hayatını devam ettiren Muhammed Abu Cuhayşa Gazze'de yaşanan İsrail saldırısına tepki göstererek, "Gazze' de yaşayan arkadaşlarım ve akrabalarım var. Çoğu zaman haber alamıyoruz. Bizler ne zamana kadar sessiz kalacağız, Filistin'de kan akıyor, Gazze'de kan akıyor. Senin kardeşin orada olsa, karın orada olsa, ailen orada olsa ne yaparsın? Sen bugün sessiz kalırsan yarın onlar yine gelip aynı şeyleri yapacak. Çocuklarımızı öldürdüler, kadınlarımızı da öldürdüler, evimizi bombaladılar. Hiçbir şey kalmadı. Bunu yapan insan değil. Bir insanın kalkıp bunu yapmaz. Filistin'de insan iki kere şehit oluyor. İlki şehit olduğunda ikincisi hastanede bomba attıkları zaman. Düşünebiliyor musunuz adam iki kere şehit oluyor. İnsanlık hiç kalmadı" diye söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan' a teşekkür eden Cuhayşa, "Başkanımız Erdoğan'a destekleri için teşekkür ediyoruz. Türk vatandaşlarından bu desteği bekliyorduk. Bugüne kadar hep destek verdiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Türk vatandaşlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.