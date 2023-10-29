İzmir’de depremzedelere 3 bin 887 konut teslim edildi!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir'de 30 Ekim 2020'deki 6,6 büyüklüğündeki depreminin ardından 3 bin 887 konutu afetzedelere teslim etti.

Seferihisar merkezli depremde Bayraklı ve Bornova ilçelerinde 8 bina yıkıldı, 117 kişi yaşamını yitirdi.

Arama ve kurtarma çalışmaları sonrası Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, depremzedelerin mağduriyetlerinin giderilmesi için hızlı bir çalışma başlattı. Yaklaşık 1500 teknik personel depremden etkilenen 213 bin 762 binada hasar tespiti yaptı ve 99 yapının acil yıkılmasına karar verildi.

Teknik ekip ayrıca kent genelindeki 632 yapının ağır hasarlı, 580 binanın orta hasarlı, 7 bin 768 yapının ise az hasarlı olduğuna karar verdi.

Acil yıkım karar verilen tüm binaların yıkım işlemi yapılırken Bayraklı'daki 7 bölgeyle rezerv alanı olarak belirlenen şimdiki İzmir Şehir Hastanesinin bulunduğu arazide bir ay içinde yeni konutların yapımına başlandı.

Rezerv alandaki ilk konutlar, depremin birinci yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle hak sahiplerine teslim edildi. 2 rezerv alanda TOKİ tarafından yapılan çalışmalarla toplamda 3 bin 887 konutla 257 ticari alan depremzedelere teslim edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ömür Özdil, depremin ardından rezerv alanda yapımı tamamlanan binalarla ilgili AA muhabirine bilgi verdi.

Depremin ardından devletin tüm kurumlarının afetzedeler için seferber olduğunu hatırlatan Özdil, "Hasar tespit çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamladık. Bakanlığımız koordineli olarak çalıştı. Bir yandan planlama ve mimari projelerimizi gerçekleştirdik diğer yandan AFAD ile hak sahiplerini belirlemek için çalışmalar yapıyoruz. Koordineli çalışma neticesinde depremzedelerimizin barınma ihtiyacını gidermiş olduk." diye konuştu.

Özdil, rezerv alanlara konutların yanı sıra sosyal donatı alanları, spor alanları, cami ve okulun bulunduğu binaların yapıldığını söyledi.

Özellikle Bayraklı'da depremin yıktığı bölgede çalışmalara hızlı bir şekilde başlandığını vurgulayan Özdil, "Toplam büyüklüğü 7,54 hektar olan 7 ayrı projede ve Bayraklı Şehir Hastanesi bölgesindeki 375 hektarlık rezerv alanda yapılan konutlardan 3 bin 887'si hak sahibi olan vatandaşların tamamına teslim edildi." ifadelerini kullandı.

Ömür Özdil, Bayraklı Şehir Hastanesi yakınında inşa edilen yapıların uydu kent niteliğinde olduğunu, önümüzdeki yıllarda İzmir'in önemli bir yerleşim merkezi haline geleceğini sözlerine ekledi.