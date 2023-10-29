28 Ekim-5 Kasım tarihleri arasında İzmir Kültür Sanat Fabrikası'nda başlayan 'Efes Kültür Yolu Festivali'nin basın toplantısında İzmir'le ilgili önemli konuları dile getiren- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yürütmesi durdurulan Çeşme Turizm Projesi hakkında da merak edilenleri yanıtladı. Ersoy, " Çeşme planı askıya çıkmaya hazır. Ama yürütmeyi durdurma var. Adli tatil sürecinde olduğu için muhtemelen önümüzdeki ay mahkeme kararını verecek. İzmir gibi şehirlerde bu konulara siyasi yaklaşmıyoruz. Bütün fikirlere saygı gösteriyoruz. Planla ilgili sunum yaptığımızda bize birçok talep geldi. Bu konuya samimi ve şeffaf yaklaşıyoruz. Ancak belediye dahil olmak üzere birileri toplantılarda farklı çıkışta, farklı açıklamalar yapıp konuya samimi yaklaşmadılar. İzmir adına üzülüyorum. İzmirliler en çok hava trafiğinden şikayet ediyor. İstanbul üzerinden dünyaya bağlanmak istemiyor" diye konuştu.

ŞEHİRLER MARKALAŞACAK

İzmir'in restorasyona ihtiyacı olduğu projelere destek vereceğini belirten Bakan Ersoy "Bu sadece Çeşme projesi değil. Buradan elde edilen gelir Ege'nin tamamına harcanacak. Bu proje hepsini çözüyor. Projede her şey düşünüldü. Proje 7 üniversite, 50'den fazla akademisyen, yurt dışındaki enstitünün hazırladığı binlerce sayfalık bir çalışmaydı. Bu işin uzmanları hazırladı. Ne zaman iyi bir şey yapılmaya çalışılsa hemen 'Bu rant projesi' diye başlık atılıyor. İzmir için siyasi yaklaşmamak lazım. İzmir'i hak ettiği yere getireceğiz." açıklamasında bulundu. Toplantıda Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nin 10'uncu durağı olan Efes Kültür Yolu Festivali hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, bu yıl Cumhuriyet'in 100'üncü yılında 100 günlük bir seri yapmak istediklerini belirtip, festival yapılan şehir sayısını 11'e çıkardıklarını söyledi. Vatandaşların kültüre sanata kolay ve rahat erişimini sağlamak istediklerini anlatan Bakan Ersoy, festivaller sayesinde şehirlerin markalaşacağına dikkat çekerek "Bundan sonra şehir sayısını arttıracak ve en önemlisi bunlara uluslararası boyut katacağız. Mümkünse etkinlikleri çok daha önceden ilan edeceğiz. Kasım sonuna kadar önümüzdeki yılın etkinlik programlarını açıklamaya başlayacağız. Bir yıl önceden etkinlik programları açıklanacak. Çok fazla katılım oluyor. Toplamda 30 bin civarında sanatçı olacak. Milyonlarca vatandaş etkinliklerden faydalanacak. 1 Nisan'dan 1 Aralık'a kadar etkinliklere devam edilecek. Serinin 10'uncusunda İzmir'deyiz" diye konuştu.

'SIRADA ANTALYA VAR'

Bakan Ersoy, sözlerine şöyle devam etti: "Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüğün statüsünü değiştiriyoruz. Şehir sayısı çoğaldıkça etkinlik ekibi büyüyecek. 4 Kasım'da sizleri Antalya'ya bekliyorum. Antalya'da daha yaygın etkinliklerin olduğu bir festival yapacağız."

BAKAN ERSOY SERGİLERİ GEZDİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uzak Yakın Vol.1 İzmir Sergisi'ni gezdi. İzmir Kültürpark'taki Sergi, Resim, Heykel Müzesi Sanat Galerisi'ndeki sergi ziyaretinde Bakan Ersoy'a eşi Pervin Ersoy ve oğlu Aslan Can eşlik etti. Eşi ve oğluyla birlikte sergideki eserlerle yakından ilgilenip, bilgi alan Bakan Ersoy, ardından festival kapsamında hazırlanan İzmir ve Ege'nin yöresel gıdalarının tanıtıldığı alanları da gezerek ürünlerin tadına baktı.

'CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI DEFİLESİ'

Efes Kültür Yolu Festivali kapsamında dün "Cumhuriyetimizin 100. Yılı Defilesi" yapıldı. İzmir Kültür Sanat Fabrikası'ndaki defile İzmir Valiliği koordinasyonunda İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ile Türk Kızılay Kadın İzmir işbirliği ile gerçekleştirildi. Defileyi İzmir Valisi Süleyman Elban ile eşi İrem Beyza Elban, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ile Şebnem Bursalı'nın yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy da takip etti.