Sigarası yok diye kurşunlandı

İZMİR'İN Gaziemir ilçesinde akıl almaz bir olay yaşandı. İddiaya göre, Gaziemir Aktepe yakınındaki ormanlık alanda bir şahıs, tek başına yürüyen 31 yaşındaki G.M'den sigara istedi. G.M'nin, 'Bende sigara yok' sözü üzerine çılgına dönen kimliği belirsiz saldırgan, cebinden çıkardığı silahla genç adamı sol ayağından vurdu.

G.M. kanlar içinde yerde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Bölgedeki vatandaşların yardımıyla hastaneye kaldırılan G.M, tedavi altına alındı. Polis, hastanede yatan G.M'den şüpheliyle ilgili bilgileri aldıktan sonra geniş çaplı çalışma başlattı. Ekipler bölgedeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırgan her yerde aranıyor.