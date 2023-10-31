AK Partili Saygılı’dan Soyer’e ‘deprem’ cevabı

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in depremin yıl döneminde hükümete yönelik eleştirilerine cevap verdi. Saygılı, "Ellerinde bir heykel, bir de 'Örnekköy faciası' var. Soyer, İzmir depreminin 3. yıldönümünde ayıplarını örtmenin yolunu yine hükümete yüklenmekte bulmuş. 30 Ekim 2020'den bu yana 3 bin 657 adet konut 68 adet ticari bağımsız bölüm teslim eden merkezi idareye suç atmanın ilk izahı: Acizlik! Yıkımın olduğu bölgedeki proje alanında bin 395 adet konut, 189 adet ticari bağımsız bölümü kısa süre içinde hayata geçiren merkezi idareyi suçlamanın bir diğer izahı: Korku!" ifadelerini kullandı. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Hükümetimiz ise; bugüne kadar olduğu gibi, İzmir'in derdine derman olmaya, geleceğine yatırım yapmaya devam edecektir" dedi.