Enkaz altından kurtarılan Simge itfaiyeci oldu

İZMİR'DE 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan binanın enkazından itfaiye ekiplerince kurtarılan Simge Akbulut (25), kendisini yaşama döndüren itfaiyecilerle aynı mesleği yapıyor. Bayraklı Çamkıran'daki 7 katlı binanın birinci katında bulunan evlerinde depreme yakalanan Simge ve Simay Akbulut kardeşler, anneleri Mehtap Akbulut ile birlikte enkaz altında kaldı.

Enkazdan kurtulan Simge Akbulut, depremin ardından baba mesleği olan itfaiyeciliği yapmaya karar verdi. KPSS'ye girerek Edirne Belediyesi'nin itfaiyeci alımı için açtığı sınava katılan, elde ettiği başarı sonrası itfaiye eri olarak göreve başlayan Akbulut, Edirne'de 1,5 yıllık görevinin ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nda görev yapmaya başladı

"UMUT HİÇBİR ZAMAN BİTMEZ"

Yaşadıklarını anlatan Simge Akbulut, deprem anının hayatının dönüm noktası olduğunu belirtti. Akbulut, "Annem ve ben aynı yerde enkazda kaldık, kardeşim ise bizim bir alt katımızda enkazdaydı. Annem ve kardeşime sürekli seslenip, yaşayıp yaşamadıklarını kontrol ediyordum. 4 saat boyunca enkazda kaldık. Kardeşim enkazdan çıkarıldı ancak bizim çıkarılmamız zaman aldı. Babam ve itfaiye ekipleri enkazı kazarak bizi çıkardı. Bir hafta hastanede kaldım. Bir süre yürüyemedim. Annem ve kardeşim ameliyat oldu, ben de fizik tedavi gördüm. Şu anda hepimiz çok iyiyiz." Babasının mesleği dolayısıyla çocukluğunun itfaiyede geçtiğini, kendisini hayata bağlayanların da itfaiyeciler olduğunu anlatan Akbulut, bu olay sonrası itfaiyeci olmaya karar verdiğini belirtti.

"ÇARESİZLİĞİ BİLİYORUM"

Akbulut, şunları kaydetti: "Dün onlar beni kurtardı, bugün ben de başkalarını kurtaracağım. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın deprem ekibinde yer alıyorum. Deprem, arama kurtarma ve yangın eğitimleri alıyorum. Çaresizliğin nasıl bir şey olduğunu biliyorum. Çaresizlik nedir, yardım beklemek nedir... Umut hiçbir zaman bitmez."