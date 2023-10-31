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Haberler İzmir İZBAN-ESHOT otobüs sefer çalışma saatleri ve güzergahları- İZBAN durak isimleri

İZBAN-ESHOT otobüs sefer çalışma saatleri ve güzergahları- İZBAN durak isimleri

İzmir'de yaşayanların kullandıkları kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biri olan İZBAN seferleri araştırılmaya başlandı. Toplamda 41 istasyonu bulunan İZBAN sefer saatleri, ve güzergah hattı nasıldır? ESHOT İZBAN durak isimleri nelerdir? İşte 2023 İZBAN sefer saatleri ve ESHOT durak isimleri...

HABER MERKEZİ

İZBAN durak isimleri, bu ulaşım sistemini tercih edecek kişilerin bilmesi gereken isimlerdir. Hangi duraktan nereye gidileceğini bilmek için izban durakları oldukça önemlidir. Bu bakımdan İzmir izban durakları öğrenci, emekli ya da çalışan herkesin araştırdığı isimlerdir. İZBAN'da kaç durak var sorusu da bu bakımdan önem taşır. İşte İzmir İZBAN durak isimleri, sefer saatleri, metro güzergah hattı ve istasyon haritası...

İZBAN SEFER SAATLERİ

İzban seferlerinin saatleri hafta sonu, hafta içi, resmi ve dini bayram tatilleri olmak üzere farklılık gösteriyor. Ancak seferler genel olarak sabahları 05:20'de başlıyor. Aynı şekilde geceleri de 01:23'de son buluyor. Kişiler İzban duraklarını bu saatler arasında kullanabilirler. Hafta içi ve hafta sonu dahil olmak üzere 7 gün boyunca hizmet veriyor.

İZBAN DURAK İSİMLERİ VE SEFER SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN...

İZBAN KAÇ DAKİKADA BİR KALKIYOR?

İzban şehir içi ulaşım sisteminden yararlanmak isteyen kişiler bu sistemden yaklaşık olarak 20 dakikada bir yararlanma imkanı bulunuyor. Ancak kalkış saatleri duraktan durağa farklılık gösterebiliyor. Her durakta aynı anda hizmete başlansa da duraklar arası mesafe bu süreyi etkileyebilmektedir.

İZBAN otobüs sefer çalışma saatleri ve güzergahları- İZBAN durak isimleri

İZBAN DURAKLARI VE İSİMLERİ

- Aliağa,
- Biçerova,
- Hatundere,
- Menemen,
- Egekent 2,
- Ulukent,
- Egekent,
- Ata Sanayi,
- Çiğli,
- Mavişehir,
- Şemikler,
- Demirköprü,
- Nergiz,
- Karşıyaka,
- Alaybey,
- Naldöken,
- Turan,
- Bayraklı,
- Salhane,
- Halkapınar,
- Alsancak,
- Hilal,
- Kemer,
- Şirinyer,
- Koşu,
- İnkılap,
- Semt Garajı,
- Esbaş,
- Gaziemir,
- Sarnıç,
- Adnan Menderes Havalimanı,
- Cumaovası,
- Develi,
- Tekeli,
- Pancar,
- Kuşçuburun,
- Torbalı,
- Tepeköy,
- Sağlık,
- Belevi
- Selçuk

istasyonları hizmet vermektedir. Alaybey, Karşıyaka, Nergis ve Şirinyer istasyonları yer altında, diğer istasyonlar yer üstündedir.

İZBAN otobüs sefer çalışma saatleri ve güzergahları- İZBAN durak isimleri

İZBAN AKTARMA KAÇ DAKİKA?

İZBAN, İzmir genelinde en çok kullanılan ulaşım araçlarından biridir. Toplamda 41 tane durağı vardır ve gündelik yaşamda ulaşımı oldukça kolay bir hale getiriyor. Bu ulaşım sisteminde sefer saatleri de hafta içi ve hafta sonlarına göre farklılık gösterir. Her gün binlerce kişi bu ulaşım sisteminden oldukça fayda sağlar. TCDD ve İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile geliştirilen bir sistemdir. İlk olarak 2010 senesinde kullanılmaya başlanmıştır. Toplamdaki uzunluk ise 136 km'dir.

İzban aktarma süreleri duraklar arasındaki mesafeye göre değişiyor. Ancak biniş hakları bakımından 120 dakikada ikinci binişler fiyat bakımından farklılık gösteriyor. Eskiden 90 dakika olan bu süre artık 120 dakikada gerçekleşiyor.

İZBAN otobüs sefer çalışma saatleri ve güzergahları- İZBAN durak isimleri

İZBAN GÜZERGAH HATTI VE AKTARMA İSTASYONLARI

Halkapınar ve Hilal istasyonlarından İzmir metrosuna; Alsancak, Biçerova, Cumaovası, Çiğli, Egekent, Esbaş, Halkapınar, Hatundere, Kemer, Mavişehir, Menemen, Salhane, Sarnıç, Semt Garajı, Şirinyer, Turan ve Ulukent istasyonlarından otobüslere aktarma yapılabilmektedir. Adnan Menderes Havalimanı'na hattın güneyindeki aynı adlı istasyondan ulaşılabilmektedir. Alaybey, Alsancak, Halkapınar ve Mavişehir istasyonlarından ise tramvay hatlarına aktarma yapılabilmektedir.

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