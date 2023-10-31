İzmir depreminin sorumluları yargılanıyor

UYSAL HAPSE ÇARPTIRILDI

15 kişinin hayatını kaybettiği, 12 kişi de yaralandığı Doğanlar Apartmanı'nda binanın müteahhidi Çetin Doğan ile statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı, tutuklandı. Sürveyan gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti.

Yeniden yargılama neticesinde Uysal, 7 yıl 9 ay 10 gün hapse çarptırıldı. İlk mahkemede; 12 yıl hapis cezası alan proje müellifi Boyacı 6 yıl 8 ay, 18 yıl hapis cezası alan binanın müteahhidi Çetin Doğan'ın cezası ise 15 yıla çevrildi.

İTİRAZ DOSYASI YARGITAYA TAŞINDI

11 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı Yağcıoğlu Apartmanı ile ilgili müteahhit Şerafettin Ağar ile fenni mesul Orhan Ayber, tutuklandı. Daha sonra Ayber, ileri yaşı ve sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi. İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi, Ağar ile Ayber'i, 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan 12'şer yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuksuz sanık Ayber için sağlık sorunları bulunması nedeniyle tutuklama kararı vermedi. İtirazlar üzerine dosya istinafa taşındı. Yerel mahkemenin kararını bozan İzmir Bölge Adliye Mahkemesi, sanıkları ayrı ayrı 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

EMRAH APARTMANI İSTİNAFTA

DEPREMDE 30 kişinin yaşamını yitirdiği Emrah Apartmanı ile ilgili binanın müteahhidi Hayati Uzun, statik- betonarme proje müellifi ve fenni mesulü Turgay Akkoçlu ile sürveyanı Hüseyin Bilgin Sert, gözaltına alındı. Akkoçlu tutuklandı, Uzun ve Sert adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mahkeme, Uzun ve Akkoçlu'yu 'iyi hal' indirimiyle ayrı ayrı 14 yıl 5 ay 10'ar gün hapis cezasına çarptırdı. Dosya, istinaf mahkemesine taşındı.

TUTUKLU SANIK YOK

DEPREMDE 36 kişinin hayatını kaybedip, 17 kişinin yaralandığı Rıza Bey Apartmanı ile ilgili 4'ü tutuklu 9 kişi hakkında İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak' suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken toplanan deliller ve birleştirilen davalar ile sanık sayısı 15'e yükseldi. Devam edilen yargılamalarda mimar Ali Serdar Bayram ile yapı müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan dışında sanıklar tutuksuz yargılandı. Son olarak 13 Ekim'de görülen duruşmada Özkan ve Bayram'ın da tahliyesine karar verildi ve Rıza Bey Apartmanı davasında tutuklu sanık kalmadı.

BİNA SORUMLULARI DA ÖLDÜ

DEPREMDE B, C ve D blokları çöken Barış Sitesi'nde 11 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi de yaralandı. Binanın sorumlularının yaşamını yitirmesi ve faillerin belirlenememesi nedeniyle dava açılamadı. Ancak belediye görevlileri hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. 6 belediye görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlarından dava açıldı.