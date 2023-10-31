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Haberler İzmir ‘Tire AK belediyecilik ile yeniden tanışacak’

Tire AK belediyecilik ile yeniden tanışacak’

NADİR UYSAL
‘Tire AK belediyecilik ile yeniden tanışacak’
AK Parti Tire İlçe Teşkilatı bir yandan partiye yeni üye olanların kayıtlarını gerçekleştirirken bir yandan da güçlenen yeni yönetimiyle yerel seçimlere hazırlanıyor. İlçe Başkanı Kadir Uğurlu, Tire'nin AK belediyecilik ile yeniden tanışacağını belirterek, "Herkesi kucaklayacak birbirinden değerli isimlerin bulunduğu dinamik bir yönetim kurulu oluşturduk. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Tire'de yaşayan tüm hemşerilerimiz bizler için çok değerli. Onların beklenti ve taleplerini biliyor, adımlarımızı ona göre atıyoruz. Liderimiz Reccep Tayyip Erdoğan öncülüğünde Türkiye Yüzyılı'nda daha yaşanabilir bir Tire, daha yaşanabilir bir Türkiye için çalışacağız" dedi.
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