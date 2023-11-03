Öldürülmeden önceki son mesajı: Hayaldi, bitti!

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir güzellik merkezinde çalışan 23 yaşındaki Neşe Keçkin, boşanma davası için geldiği adliye binası girişinde, kararından vazgeçmediği için eşi Alattin Keçkin tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde kalan ve ilk tedavisinin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz kadın yapılan tüm müdahelelere rağmen kurtarılamadı.

İKNA YOKSA BIÇAK VAR!

Acı olay dün öğle saatlerinde Seferihisar Adliyesi önünde yaşandı. İki çocuk annesi Neşe Keçkin ile boşanma aşamasındaki eşi Alattin Keçkin (27) arasında tartışma çıktı. Karısından boşanma davasından vazgeçmesini istediğinde olumsuz yanıt alan Keçkin, yanındaki bıçakla saldırdığı genç kadını göğsünden yaraladı.

Adliye binası içine kaçarak yere yığılan talihsiz kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla önce Necat Hepkon Devlet Hastanesi'ne, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Adliye 'de bulunan emniyet güçlerinin müdahalesiyle yakalanan cani koca suç aleti bıçakla birlikte gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.