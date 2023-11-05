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Haberler İzmir Mimar Deveci’nin şüpheli ölümü

Mimar Deveci’nin şüpheli ölümü

FATİH ŞENDİL
Mimar Deveci’nin şüpheli ölümü

İzmir Karşıyaka'da "Tasarım4" mimarlık ofisinin sahibi mimar Hakkı Deveci, bürosunun bulunduğu iş merkezinde ölü olarak bulundu. Binanın merdivenlerinde yüzüstü ve baş aşağı şekilde düşmüş pozisyonda bulunan genç mimarın kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmasına karar verildi. Polis olayla ilgili geniş çapta soruşturma başlattı

Olay, Karşıyaka Tuna Mahallesi 1711 sokak 12 numarada bulunan Saykam İş Merkezinde yaşandı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede genç mimarın öldüğü anlaşıldı.

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