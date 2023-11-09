İzmir’deki yabancı öğrenciler İsrail’i kınadı, Filistinliler için beyaz balonlar bıraktı

İzmir'de bulunan Dokuz Eylül Üniversitesinde DEÜ'den yapılan açıklamaya göre DEÜ Dil Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi'nde Türkçe yeterliliği eğitimi alan öğrenciler, rektörlük önünde bir araya geldi. Buluşmada öğrencilere seslenen Rektör Prof. Dr. Nükhet Hotar, İsrail'in Filistin topraklarındaki saldırılarını kınadı.

Uluslararası kamuoyunu sorumluluklarını derhal yerine getirmeye çağıran Hotar, şunları söyledi:

"7 Ekim ve aslında daha öncesinde sistematik olarak İsrail tarafından Filistin coğrafyasında sürdürülen katliamlar artık çığırından çıkmış durumda. Binlerce çocuk bu dünyadan koparıldı, öksüz, yetim ve vatansız bırakıldı. İsrail tüm uluslararası sözleşmeleri, evrensel insan haklarını hiçe sayarak büyük bir vahşetle bir aydır sürdürdüğü saldırılarda sivil yerleşim yerlerini, hastaneleri, okulları, camileri ve kiliseleri hedef almaya devam ediyor. Üniversite olarak, Filistin halkının acılarını yüreğimizde hissediyoruz."