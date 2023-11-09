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Haberler İzmir Üzgünüz İzmirliler! 3 bin 125’er lira borcunuz var

Üzgünüz İzmirliler! 3 bin 125’er lira borcunuz var

2024 yılında12.5 milyar lira daha borçlanacak olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZSU, İzmirlileri borç batağına sürükleyecek. Bu kara bilançoya göre 4 milyon İzmirli, havadan 3 bin 125’er lira borcun sahibi olacak.

ERHAN GÜLENÇ
Üzgünüz İzmirliler! 3 bin 125’er lira borcunuz var

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde bu ayki meclis toplantısında 2024 yılı bütçesi ele alınacağı belirtilirken 'kara bilanço' da ortaya çıktı.

DENKLEŞTİRME İÇİN

Soyer göreve geldiğinde 3.5 milyar lira civarında olan Büyükşehir Belediyesi borcunun 31 Ekim itibariyle 17 milyar liraya yükseldiği belirlendi. Bunun 1.3 milyar lirasının iç, gerisinin dış borç olduğu ve dış borçların son taksitinin 2035'te bittiği kaydedildi. Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre belediyenin 2024 yılı bütçesi ise, 45 milyar lira olacak. Gelir bütçesi 39 milyar lira olarak hesaplanırken bunu gider bütçesiyle denkleştirmek için 2024'te 6 milyar lira daha borç alınacak.

İZSU için ise 16 milyar lira gelir, 22.5 milyar lira da gider bütçesi hesaplandı. Bu durumda İZSU da bütçesinin denkleştirmek için 6.5 milyar lira borç alacak. Böylece belediye ve İZSU, 2024'te toplam 12.5 milyar lira borç alacak. Bu da 4 milyon İzmirlinin 3 bin 125'er lire borcu olduğu anlamına geliyor

ÖDEMELER 5 AY GERİDEN

Belediye nakit akışı açısından da tıkanmış durumda. Şu an iş yaptırdığı yüklenicilere vadesi gelip geçmiş 2 milyar lira borcu var. Ödemelerin vadeleri 5 ay geriden geliyor. Bu arada belediyenin Soyer döneminde 1021 adet mülk sattığı ve bu satışlardan 1 milyar 55 milyon lira gelir elde ettiği de hesaplandı.

SUYA ERKEN ZAM GELİYOR

BÜYÜKŞEHİR Belediyesi'nin her yıl Ocak ayı başından itibaren yaptığı su zammına ise, bu kez 'seçim ayarı' yapılacağı belirtiliyor. Bu amaçla yılbaşında yapılan zammın seçim öncesine denk geleceği için erkene çekildiği öğrenildi. Buna göre bu ayki belediye meclisinde suya yüzde 18 zam yapılacağı ve seçime kısa bir süre başka zam yapılmayacağı belirtildi.

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