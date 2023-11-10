ESHOT şoföründen bir garip hareket

Şehir içi ulaşımda yaşanan sıkıntılar bitmek bilmiyor. İzmir'de dün sabah saatlerinde Çobançeşme-Gümrük arası sefer yapan 46 numaralı otobüsün şoförü, uzun süre bekleyen yolcuların 'nerede kaldın' sorusuna sinirlendi. Araçtan inen şoför, yola devam etmedi. Olay Kemer İzban durağında meydana geldi. Uzun süre otobüsü bekleyen yolcular, araç geldiğinde otobüs şoförüne 'nerede kaldın' diye sordu.

'HEP GEÇ KALIYORUZ'

Bunun üzerine şoför aracı durdurdu. Bekleyen yolcuların, 'Neden devam etmiyoruz' sorusuna ise 'araç arızalandı' diye yanıt verdi. Yola devam etmeyen otobüs şoförü telefonu ile birilerini arayarak araçtan uzaklaşırken, yolculardan 'her gün mesaiye geç kalıyoruz' tepkileri yükseldi.

Şoförün yolda devam etmediği anlar bir yolcunun cep telefonu ile görüntülendi. Vatandaşların bir diğer şikayeti de son dönemlerde bazı otobüs hatlarda sefer sayılarının azaltılması. Kimi yoğun hatlarda ise büyük ve körüklü araçlar yerine küçük otobüsler seferlere verildi. Bu durumda da otobüsler duraklara daha geç ve dolu olarak gelmeye başladı.

ESHOT UYGULAMASI DÜZGÜN ÇALISMIYOR

İZMİR'DE belediye otobüslerinin kalkış ve varış saatlerini gösteren ESHOT uygulamasının da düzgün çalışmaması, yaşanan aksaklıkların bir nedeni olarak gösteriliyor. Uygulamada aracın durağa varması gerektiğini gören yolcular, otobüsün uzun süre gelmemesine isyan ediyor. Bu durumda da vatandaş ve otobüs şoförleri karşı karşıya kalıyor