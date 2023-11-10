Yardımların en büyüğü İzmir’den yola çıktı! Türkiye Gazze için seferber

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan, içinde ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve tam donanımlı sahra hastaneleri olan gemi, Gazze'ye tıbbi yardım götürmek için İzmir Alsancak Limanı'ndan yola çıktı.

Sağlık Bakanlığı'nın Gazze'ye yardım için hazırladığı içinde; ameliyathaneler ile yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı ve konstrüksiyonlu sahra hastaneleri ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri bulunan, 20 tam donanımlı ambulans ile UMKE araçlarının ve sağlık tesislerine yönelik enerji desteği için jeneratörlerin de bulunduğu geminin Alsancak Limanı'ndaki yükleme işlemleri gece saatlerinde tamamlandı. Son kontrolleri yapılan sağlık gemisi, Gazzelilere yardım için Mısır'ın El Ariş Limanı doğru sabah saatlerinde yola çıktı.

'GAZZE İÇİN YARDIMLARIN EN BÜYÜĞÜ YOLA ÇIKTI'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'deki hasta ve yaralılar için Mısır Sağlık Bakanı ve yetkililerle ortak çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Gazze için yapılan sağlık yardımlarının en büyüğü yola çıktı. Bilindiği üzere, daha önce ilaç, tıbbi sarf malzemesi, tıbbi cihaz ve jeneratörlerden oluşan 8 kargo uçağımız Mısır'ın El Ariş Havalimanı'na ulaşmıştı. Bugün itibarıyla ise Mısır Sağlık Bakanı, değerli mevkidaşım Sayın Khaled Abdel Ghaffar'ın yoğun gayretleri neticesinde Türkiye'den gönderecek olduğumuz toplam 51 konteyner tıbbi malzeme ve jeneratörle 20 tam donanımlı ambulansın gemi yoluyla sevkiyatı için gerekli izinler alınmış, malzemeler İzmir'in Alsancak Limanı'ndan gemiye yüklenerek yola çıkmıştır. Cumhurbaşkanlığımız koordinasyonunda organize edilen bu yardım gemisinin Cumartesi günü El-Ariş Limanına varması beklenmektedir" dedi.

Gönderilen yardım malzemelerini açıklayan Koca, "Ameliyathaneleri ve yoğun bakım üniteleri olan, her türlü iklim şartlarına dayanıklı, tam donanımlı konstrüksiyonlu tip ağır iklim sahra hastanesi ile tam donanımlı şişirilebilir tip sahra hastaneleri ve bu hastanelerde kullanılmak üzere tıbbi ilaç ve tıbbi sarf malzemeleri yer almaktadır. Bunların yanı sıra tam donanımlı 20 ambulans ve UMKE araçları ile sağlık tesislerine enerji desteği sağlamak için jeneratörler de gönderilecek malzemeler arasında yer almaktadır. Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerekli koordinasyon çalışmaları devam etmekte olup, söz konusu sahra hastaneleri ve ambulansların, mümkün olması halinde, Gazze'de veya Mısır- Gazze sınırına en yakın noktalara konuşlandırılması planlanmaktadır. Türkiye olarak, bugün gemiyle yola çıkan sağlık yardımlarımız yaklaşık 500 ton ağırlığında ve öncekilerin 3 katını aşıyor. Yardımlarımız artarak devam edecek. Dua edin; Gazze için tüm yollar açık olsun" ifadelerini kullandı.