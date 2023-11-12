  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada

İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü! O anlar kamerada

İzmir dahil birçok kent sağanak yağışın etkisi altına girdi. Yağış ile beraber gelen şimşekler geceyi aydınlatırken İzmir Körfezi'ne yıldırım düştü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İHA
İzmir Körfezi’ne yıldırım düştü! O anlar kamerada

İzmir'de gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış devam ederken, şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi. İzmir Körfezine yıldırım düşme anı ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İzmir için sağanak yağış uyarısı yapmasının ardından gece saatlerinde başlayan yağmur sürüyor. Sağanak yağış beraberinde gök gürültüsü ve şimşekleri de peşinde getirirken, kentin ayrı noktalarında meydana gelen şimşekler geceyi adeta gündüze çevirdi.

İzmir Körfezine yıldırımın düştüğü anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA