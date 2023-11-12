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İzmir'de görenler bir daha bakıyor! Her yere birlikte gidiyorlar

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner, 9 ay önce gurktan çıkardığı İsveç cinsi horozu 'Bıdık' ile birlikte İzmir sokaklarını dolaşıyor. Horozunu omzuna alarak gezdiren Suner, "Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı" ifadelerini kullandı.

İHA
İzmir’de görenler bir daha bakıyor! Her yere birlikte gidiyorlar

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner, 9 ay önce gurktan çıkardığı İsveç cinsi 'Bıdık' isimli horozunu omzuna alarak İzmir sokaklarını karış karış geziyor. Her yere birlikte gittiklerini belirten Suner, "Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor. Başka hayvanlarım da var ama bu böyle özel çıktı" dedi.

İzmir'de yaşayan 64 yaşındaki Hatice Suner'i omuzunda horoz ile yolda yürürken gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Kimisi Suner'i durdurarak horozunu seviyor, kimisi ise fotoğraf çektiriyor. 'Bıdık' ismini koyduğu horozunu çok sevdiğini belirten Suner, "Her gittiğim yere götürüyorum. Kendim çıkardım gurktan. Civcivken koynumda büyüttüm, evde bakıyorum. İsveç cinsi ufak bir horoz, bu kadar büyüyor" dedi.

"BERABER YATIYORUZ"

Başka hayvanlarının da olduğunu aktaran Suner, "Ama bu böyle özel çıktı. Ben de bunu çok seviyorum, o da beni seviyor. Beraber yatıyoruz. Adı 'Bıdık'. Ağzımla besliyorum onu. Tuvaletini de söylüyor, bir ses çıkarıyor tuvaleti geldiğinde. Geçtiğimiz yıl mart ayında yumurtadan çıktı. Sadece çıplak ayak gördüğünde hafif ısırıyor. 2 tane eş aldım ama beğenmedi" diye konuştu.

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