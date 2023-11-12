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İzmir'e sağanak için bir uyarı da valilikten geldi

Meteoroloji'den, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı yapıldı, olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.  İzmir Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

AA DHA
İzmir’e sağanak için bir uyarı da valilikten geldi

İzmir Valiliği, yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bildirdi.

İzmir Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden, oluşması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

METEOROLOJİ DE UYARMIŞTI

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yağışın yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir genelinde etkisini göstereceği belirtildi. Açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren bölgemizde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, İzmir ili genelinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden oluşması muhtemel olumsuzluklara (Sel, su baskını, yerel yıldırım ve dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

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