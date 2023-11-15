İzmir’de zehir tacirlerine geçit yok: 310 şüpheliden 93’ü tutuklandı

İzmir'de Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç unsurlarının önüne geçebilmek amacıyla ilçe genelinde huzur uygulamaları gerçekleştirdi. Yapılan uygulamalarda, 33 bin 308 şahıs sorgulanırken, çeşitli suçlardan aranması olan 310 şüpheli yakalandı. Öte yandan uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli ile uyuşturucu madde bulunduran 136 kişi kıskıvrak yakalandı. Uygulamalarda ayrıca, çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu ele geçirilirken, polis ekipleri tarafından 17 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

93 TUTUKLAMA

Buca polisinin huzur uygulamalarında yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Çeşitli suçlara karışan şüphelilerden 93'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.