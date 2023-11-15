İzmir’den gökyüzüne uçurulan cumhuriyet mektubu Manisa’ya ulaştı

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 100. yıl dönümü ülke genelinde özel etkinliklerle kutlanırken, İzmir Bayraklı'da da Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu öğrencileri, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Bu kapsamda öğrenciler, Cumhuriyetin önemi hakkında mektuplar yazdı. Daha sonra okul idaresi tarafından temin edilen uçan balonlara yazılan bu mektuplar bağlandı. Okul Müdürü Yücel Çakır'ın numarasının da yer aldığı 10 uçan balon, 29 Ekim sabahı öğrencilerle birlikte gökyüzüne uçuruldu. Öte yandan öğrencilerin meraklı bekleyişi devam ederken, 1 hafta sonra okul müdürünün telefonu 110 kilometre uzaklıktan çaldı. Manisa'nın Gördes ilçesi Karağaç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Yavuz, mektubun bağlı olduğu balonu sönmüş bir şekilde bulduğunu söyledi. Mektubu okuyan Yavuz duygulandığını aktarırken, Şehit Uğur Sarıkaya Ortaokulu öğrencileri ve okul idaresi de düşüncelerini anlattı.