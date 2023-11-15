İzmir’den gökyüzüne uçurulan cumhuriyet mektubu Manisa’ya ulaştı

"MEKTUBUMUN ULAŞTIĞINI DUYUNCA ÇOK SEVİNDİM"

Yazdığı mektubun Karaağaç Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Yavuz'a ulaştığı için mutlu olduğunu söyleyen 8. sınıf öğrencisi Gülnur Önder, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramından birkaç gün önce duygu ve düşüncelerimizin olduğu bir mektubun balon ile uçurulacağını öğrendim. Ben de mektup yazdım. Tören günü mektubumun seçildiğini ve balon ile havaya uçurulacağını öğrendim. Tören günü de mektubu balonla havaya uçurduk. Birkaç gün sonra mektubun Manisa'nın Gördes ilçesi Karaağaç Köyü'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet amcaya ulaştığını duydum. Çok mutlu oldum, sevindim. Bu vesileyle tüm Türkiye'nin tekrar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

8. sınıf öğrencisi Yusuf Mert Çelik ise "Yaptığımız etkinlik çok güzel; çünkü insanlara Cumhuriyetin önemini anlatmak gibi bir amacımız vardı. 29 Ekim'de tören günü öğretmenlerimiz mektuplarımız seçti ve uçan balonla gökyüzüne gönderdik. Belki çoğu ulaşmadı; ama biz elimizden geleni yaptık ve insanlara Cumhuriyetin önemini anlatmaya çalışıyoruz" dedi.