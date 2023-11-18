Lüks dairede cinnet

İzmir Bayraklı'da bir aile dramı yaşandı. 43 yaşındaki tekel bayii ve market sahibi Erdoğan Dıvrak, aynı evde yaşadığı ancak 3 gün sonra, 20 Kasım Pazartesi günü boşanma davası duruşmasına çıkacakları 38 yaşındaki eşi Çiğdem Dıvrak'ı oğlu ve kızının gözleri önünde alnının ortasından vurdu.

SON MERMiYi KENDiNE SIKTI

Kanlar içinde kalan genç kadın olay yerinde yaşamını yitirirken, öfkeli koca silahını kafasına sıkarak yaşamına son verdi. Çocukların çığlıkları sonrası komşuların ihbarı üzerine, Girne Caddesi'ndeki lüks binanın 8. katında bulunan daireye gelen polis, yatak odasında karı kocayı kanlar içinde buldu.