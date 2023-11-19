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Haberler İzmir İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyordu! 12 Türk personeli olan gemiyle irtibat kesildi

İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyordu! 12 Türk personeli olan gemiyle irtibat kesildi

Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan ve Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde sığındığı limandan ayrılan 'Kafkametler' isimli kuru yük gemisinden haber alınamıyor. 12 Türk personeli bulunan gemiyle iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

AA
İzmir Aliağa Limanı’na yük taşıyordu! 12 Türk personeli olan gemiyle irtibat kesildi

Zonguldak'ta fırtına nedeniyle sığındığı limandan çıktıktan sonra irtibat kesilen gemiyle iletişim kurulmaya çalışılıyor.

Alınan bilgiye göre, Rusya'dan İzmir Aliağa Limanı'na yük taşıyan Türk bayraklı gemi, Karadeniz bölgesinde etkili olan fırtına nedeniyle Ereğli Limanı'na sığındı. Burada barınamayınca tekrar hareket eden gemiyle irtibat, iç limandan çıktıktan kısa süre sonra kesildi.

Liman yetkililerinin, "Kafkametler" isimli 12 Türk personeli bulunan gemiyle yeniden iletişim kurma çalışmaları sürüyor.

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