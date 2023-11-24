Sayıştay’dan İZSU’ya koku uyarısı

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) 2021 Sayıştay Raporu açıklandı. Raporda barajlardan çevre kirliliğine kadar dikkat çeken bulgulara yer verildi. Sayıştay raporunda, artıma tesislerinin koku sorunu yarattığına dikkat çekildi. Raporda yer alan bulguda, "İzmir genelinde faaliyette bulunan tüm arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamurlarının tamamının İdare tarafından yirmi yıl boyunca Çiğli AAT arazisinin körfez kenarında depolandığı ve bu depolanan bu arıtma çamurlarının şehirde koku sorunu yarattığı tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

GÖRDES BÜTÇEYE YÜK

Çiğli Atıksu Artırma Tesisi arazisinde depolanan ve biriken çamurun çevre sorunu yarattığına dikkat çekildi. Çiğli Atıksu Arıtma Tesisinin çevre izni veya geçici faaliyet belgesinin bulunmadığı da dile getirilirken, "İl Müdürlüğü'nce idari para cezası kesildiği görülmüştür" ifadelerine yer verildi. Gördes barajının yetersiz su alınmasına rağmen suyun maliyeti karşılandığına dair detaya yer verilirken bütçeye yük oluşturduğuna dikkat çekildi.

Sayıştay, yeni bir protokol düzenlemesine gidilmesinin doğru olacağını vurguladı. 2021 Yılı Su Kayıpları Yıllık Raporu'nda, bazı ilçelerde gerçekleşen su kayıp kaçak oranının su oranının, mevzuatta belirtilen sınıra göre yüksek olduğu tespit edildi. Tespit edilen bu ilçelerde su kayıp kaçak oranı; Torbalı yüzde 44,06, Seferihisar yüzde 43, Kiraz yüzde 56,68, Kınık yüzde 57,5, Foça yüzde 44,3, Beydağ yüzde 47,04, Bergama yüzde 48 olarak tespit edilirken merkez 11 ilçede bu oran yüzde 28,44 olarak gerçekleşti.

63 MİLYONLUK ZARAR

Sayıştay raporunda proje kredisinin geri ödemesi döviz cinsinden yapılmasına rağmen Türk Lirası olarak değerlemesi sebebiyle kurumun 63.688.663,55 TL zarara uğratıldığını belirtildi.

BEYDAĞ VE KINIK'TA ATIK SU ARITMA TESİSİ YOK!

RAPORDA, "Beydağ ve Kınık ilçe merkezlerinde atıksu arıtma tesislerinin bulunmadığı görülmüştür' ifadesi yer aldı. İZSU'ya "Sonuç olarak, çevre kirliliğinin önlenmesi adına söz konusu ilçe merkezlerinde atıksu arıtma tesislerinin kurulup ilçede oluşan atıksuların arıtılması gerekmektedir" uyarısı yapıldı.