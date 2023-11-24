Soylu Menderes’e yeniden başkan adayı

İZMİR'İN Menderes ilçesine yaptığı hizmetlerle ilçenin geleceğine büyük katkı sunan geçmiş dönem Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu, AK Parti'den aday adayı oldu. AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'na adaylık başvurusunu yapan Soylu'yu eşi Esra Soylu yalnız bırakmadı. Soylu, adaylık başvurusunu ise AK Parti Menderes İlçe Başkanlığı'na yeni atanan Cengiz Akkuş'a verdi. Görevdeki ilk gününde Soylu'nun adaylık evraklarını alan Akkuş ise Bülent Soylu'ya başarı dileğinde bulundu.

İLK ZİYARET MHP'Lİ BÖNCÜ'YE

SOYLU, adaylık açıklamasının ardından ilk ziyaretini ise Cumhur İttifakı ortaklarından MHP'nin Menderes İlçe Başkanlığı'na gerçekleştirdi. MHP Menderes İlçe Başkanı Önder Böncü ile bir araya gelen Soylu ardından AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na giderek il başkanı Bilal Saygılı ile görüştü.