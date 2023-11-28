İZDO 30. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi’ne yoğun ilgi

İzmir Diş Hekimleri Odası (İZDO) tarafından Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi'nde bu yıl 30'uncusu düzenlenen Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi, diş hekimlerini ve sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı ve toplamda 3 gün süren kongrede, sunumlar, kurslar, paneller, tartışma platformu ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Kongrenin bu yılki onur konuğu Bulgaristan Diş Hekimleri Odası Başkanı Trifon Antonov oldu.

HEKİMLERE DESTEK

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan İZDO Başkanı Deniz Çağında, geleneksel hale gelen ve Türkiye'nin en geniş katılımlı diş hekimliği kongrelerinden olan etkinlikte bir kez daha buluşmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Cumhuriyetin 100. yılında ulu önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına şükranlarını sunan Çağında, meslek odalarının yaşanan sorunlarla ilgili meslektaşları için çözüm üretmenin dışında en önemli görevlerinden birisinin kurslar, seminerler ve kongreler vasıtasıyla meslektaşların mezuniyet sonrası eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi.

DOSTLUKLAR PEKİŞECEK

Çok sayıda yerli ve yabancı akademisyenin konuşmacı olarak yer aldığı 30. Uluslararası Bilimsel Kongre ve Sergisi'nde katılımcıların, diş hekimliğiyle ilgili bilimsel, teknolojik yenilikleri ve gelişmeleri yakından takip etme fırsatı bulduğuna dikkat çeken Deniz Çağında, "Bilimsel komitemizin özenle hazırladığı program, alanında isim yapmış yerli ve yabancı meslektaşlarımızı sizlerle bir araya getiriyor. Bu vesile ile güçlü sosyal etkinlikler ve bilimsel sunumlar ile yenilikleri takip edip, bilgilerimizi tazeleyip, dostluklarımızı pekiştireceğiz" dedi. Konuşmaların ardından 60 yılı aşkın bir süredir diş hekimliği mesleğine hizmet eden 2 bin 600 üyeli İzmir Diş Hekimleri Odası'nın en kıdemli üyesi Prof. Dr. Nazmi Ertük ile Cumhuriyetin 100. yılında odanın en genç diş hekimi olan Mehmetcan Aydın'a, Oda Başkanı Deniz Çağında tarafından günün anısına hazırlanan plaketler de verildi. Alanında uzman yerli ve yabancı akademisyenlerin yer aldığı kongrede 40'a yakın sunum gerçekleştirildi. İki ayrı salonda gerçekleştirilen sunumlara katılan diş hekimleri, akademisyenlerin güncel bilgileri, tanı ve tedavi tekniklerini anlattıkları sunumları izledi.